Для пожилых граждан в России вводится новая выплата за стаж в 5 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 01:04

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Для пожилых граждан в России вводится новая выплата за стаж в 5 тыс. рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Получить ее в ближайшее время смогут многие россияне. Новую денежную выплату за стаж смогут получить пожилые люди. Деньги будут давать при наличии значительного объема трудового стажа. Суммы выплат с текущего года стали больше и теперь достигают до пяти тысяч рублей, сообщает агентство PRIMPRESS, ссылаясь на PensNews.

Речь идет о выплате, получить которую смогут обладатели звания ветерана труда. При этом ситуация касается не тех, кто обладает таким званием на федеральном уровне, а об региональных ветеранах труда. Многие регионы недавно упростили условия получения такого звания, поэтому стало гораздо больше его обладателей. 

Одним из главных условий для присвоения ветеранского звания является накопленный объем стажа. В зависимости от региона, он отличается, но в среднем речь идет о стаже от 25 до 40 лет. Например, в Новосибирской области теперь стать ветераном труда можно при наличии 30 лет стажа, а не 40, как это было раньше. При этом в данном случае будет учитываться весь стаж работы, а не только в определенных сферах.

Такие же упрощенные правила начали действовать и в других регионах. При этом для ветеранов предусмотрены дополнительные денежные выплаты, получать которые можно каждый месяц. В отдельных случаях каждый пожилой человек может получить до 5 тысяч рублей.

Специалисты сообщают, что информацию о том, какие именно льготы и выплаты положены ветеранам труда в отдельном регионе, необходимо узнавать в отделениях соцзащиты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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