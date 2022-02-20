По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

Вчера, 23:19

0

Image 16+
По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля
Фото из открытых источников

Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить которую будет возможность до 28 февраля. Эти деньги будут приходить пожилым людям отдельно от пенсии, независимо от общего уровня дохода, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Речь идет о выплате, получить которую сможет отдельная категория пожилых граждан до конца февраля. Деньги будут выплачивать тем пенсионерам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса или сделали повторный укол.

Объем выплаты отличается в зависимости от региона. Также различаются и условия выдачи денег пожилым людям. Например, в Марий Эл власти выдают пенсионерам одноразово по две тысячи рублей. При этом важно, чтобы пенсионеру исполнилось 60 лет. Также необходимо, чтобы прививка от коронавирусной инфекции была сделана в период с 1 января до 31 марта текущего года.

Чтобы получить деньги, пенсионерам нужно подать заявление. Исходя из информации, поданной чиновниками, большинство пожилых людей делает это через многофункциональные центры (МФЦ). Тем, кто уже подал заявления, а это несколько тысяч человек, средства перечислят в период до 28 февраля.

Деньги должны поступить на банковские карты пенсионеров отдельно от пенсии. Данная выплата назначается вне зависимости от доходов пожилых граждан, уточняют власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

Вчера, 23:19

Литовкин назвал военнослужащих ВСУ «обкуренными» после попадания в российский погранпост

Вчера, 18:29

Пенсионеры в России получат крупную выплату на карту «Мир» от ПФР с 21 февраля

20-02-2022, 19:39

Пенсионерам в России разъяснили условия получения выплаты в 74 тыс. 616 рублей в 2022 году

20-02-2022, 15:39

До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

20-02-2022, 01:14

Граждане в России с детьми получат новую выплату в 8 тыс. рублей от ПФР в 2022 году

19-02-2022, 22:34

Врачам в Ростове запретили покидать город и приказали быть на связи 24 часа в сутки

19-02-2022, 18:59

Гражданам в России придет минимум 7 тыс. 700 рублей на карту от ПФР в феврале 2022 года

17-02-2022, 23:24

Юрист Хантимиров перечислил россиянам способы списания долгов по ЖКХ

17-02-2022, 15:24

Врачи в Петербурге не ждут потока пациентов на плановые приемы из-за «сверхсмертности»

17-02-2022, 15:14

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

16-02-2022, 00:19

В Нижнем Новгороде врачи в роддоме две недели не выдают роженице ребенка из-за долга

15-02-2022, 11:59

Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

15-02-2022, 11:09

Минтруд подготовил новые изменения для пенсионеров РФ

12-02-2022, 13:54

Житель Перми пожаловался в Минздрав из-за смерти жены после прививки «Спутником V»

12-02-2022, 10:54

Пенсионеры России могут получить по 90 тыс. рублей в феврале

10-02-2022, 23:24

Пенсионеров РФ ждет еще одна индексация на 8,6%

7-02-2022, 00:04

В Госдуме РФ заявили о повышении налогов до 20%

6-02-2022, 22:44

Сбербанк предупредил всех россиян со сбережениями об изменениях в феврале 2022 года

4-02-2022, 10:24

ПФР выплатит гражданам России по 8 тыс. рублей на карту 3 февраля 2022 года

2-02-2022, 23:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Вчера, 14:04

0

О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...

Подробнее
ПФР сообщил россиянам о новом «сюрпризе»

ПФР сообщил россиянам о новом «сюрпризе»

19-02-2022, 16:44

0

Уже с 21 февраля произойдут изменения, которые коснутся порядка перечисления выплат. Речь идет о досрочном перечислении...

Подробнее
Пенсионерам в РФ от 1960 года рождения дадут крупную выплату в феврале: названы суммы

Пенсионерам в РФ от 1960 года рождения дадут крупную выплату в феврале: названы суммы

19-02-2022, 00:49

0

Все неработающие российские пенсионеры до конца февраля получат пенсии с учетом повышенной индексации. Именно такие...

Подробнее
Пожилых граждан в России ждет единовременная выплата в 5 тыс. рублей в 2022 году

Пожилых граждан в России ждет единовременная выплата в 5 тыс. рублей в 2022 году

19-02-2022, 15:59

0

Получателям пенсионных выплат Российской Федерации сообщили о том, что скоро они смогут получить очередную разовую...

Подробнее
FP: Путин нашел в Пекине экономический спасательный круг, разорвать его могут только США

FP: Путин нашел в Пекине экономический спасательный круг, разорвать его могут только США

19-02-2022, 15:29

0

Вашингтону следует немедленно перекрыть пути обхода санкций Запада. Призыв содержится в статье американского издания...

Подробнее
Немецкий политолог Рар: на Мюнхенской конференции говорят только о войне в Европе

Немецкий политолог Рар: на Мюнхенской конференции говорят только о войне в Европе

19-02-2022, 17:04

0

Немецкий политолог Александер Рар счел ужасающими сигналы, которые поступают с Мюнхенской конференции по безопасности,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ

Sohu: Старенький Ил-38 сорвал секретную операцию ВМС США в территориальных водах РФ

19-02-2022, 12:24

0

Вторжение американской подводной лодки класса «Вирджиния» в территориальные воды России, завершившееся позорным...

Подробнее
В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах РФ запустила «Калибр»

В ответ на угрозы Токио высадить десант на Курилах РФ запустила «Калибр»

19-02-2022, 16:19

0

Крылатая ракета «Калибр» была запущена у границы Японии после того как Токио заявил о готовности высадить десант на...

Подробнее
До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

20-02-2022, 01:14

0

Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации...

Подробнее
Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Вчера, 19:21

0

Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...

Подробнее