По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

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Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить которую будет возможность до 28 февраля. Эти деньги будут приходить пожилым людям отдельно от пенсии, независимо от общего уровня дохода, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Речь идет о выплате, получить которую сможет отдельная категория пожилых граждан до конца февраля. Деньги будут выплачивать тем пенсионерам, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса или сделали повторный укол.
Объем выплаты отличается в зависимости от региона. Также различаются и условия выдачи денег пожилым людям. Например, в Марий Эл власти выдают пенсионерам одноразово по две тысячи рублей. При этом важно, чтобы пенсионеру исполнилось 60 лет. Также необходимо, чтобы прививка от коронавирусной инфекции была сделана в период с 1 января до 31 марта текущего года.
Чтобы получить деньги, пенсионерам нужно подать заявление. Исходя из информации, поданной чиновниками, большинство пожилых людей делает это через многофункциональные центры (МФЦ). Тем, кто уже подал заявления, а это несколько тысяч человек, средства перечислят в период до 28 февраля.
Деньги должны поступить на банковские карты пенсионеров отдельно от пенсии. Данная выплата назначается вне зависимости от доходов пожилых граждан, уточняют власти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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