Пенсионеры в России получат крупную выплату на карту «Мир» от ПФР с 21 февраля

Сегодня, 19:39

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Пенсионеры в России получат крупную выплату на карту «Мир» от ПФР с 21 февраля
Фото из открытых источников

Денежные переводы от Пенсионного фонда России начнут поступать многим россиянам с понедельника, 21 февраля. Это будет финальная волна выплат для граждан в последнем зимнем месяце, сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Специалисты утверждают, что во многих российских регионах, начиная с 21 февраля, начнется третий этап зачисления денежных средств населению. Это будут выплаты за февраль, которые перечисляются гражданам по линии Пенсионного фонда.

В Волгоградской области в этот день планируются выплаты через кредитные организации, то есть банки. Средства будут поступать людям на банковские карты. При этом зачисления будут осуществляться только на карты национальной платежной системы «Мир», поскольку сейчас в стране действует именно такое правило.

В фонде уточнили, что выплаты будут поступать людям в новом, увеличенном размере. 

«Вместе с пенсией за февраль поступит доплата за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%», – отметили в Пенсионном фонде России.

Кроме этого, 21 и 22 февраля многие россияне получат свои пенсии и социальные выплаты досрочно. Деньги поступят тем, у кого доставка выпадает на 23 число. Поскольку 23 февраля будет выходным днем, средства доставят гражданам заранее.

В Минтруде сообщили, что после новой индексации пенсии в России в среднем должны достигнуть уровня 19 тысяч рублей. Примерно такие суммы стоит ждать в ближайшее время российским гражданам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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