Пенсионерам в России разъяснили условия получения выплаты в 74 тыс. 616 рублей в 2022 году

Сегодня, 15:39

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Пенсионерам в России разъяснили условия получения выплаты в 74 тыс. 616 рублей в 2022 году
Фото из открытых источников

Ufanotes.ru соообщает, ссылаясь на «Конкурент.ру», что некоторые пенсионеры в ближайшее время могут получить новую выплату. Речь идет о сумме, которая ежегодно проходит индексацию. Право на получение денег имеют миллионы российских людей.

Согласно с законом, 72 категории россиян, которые являются получателями федеральных льгот, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Размер пособия зависит от того, к какой категории пенсионеров относится человек.

Например, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы в текущем году могут получить 55 тысяч 19 рублей.

«Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы после проведенной индексации в 2022 году будут ежемесячно получать по 74 тысячи 616 рублей», – уверяют эксперты.

Пожилые люди могут рассчитывать, что выплаты достигнут этого размера после того, как будет проведена индексация на 8,6%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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