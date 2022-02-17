Пенсионерам в России разъяснили условия получения выплаты в 74 тыс. 616 рублей в 2022 году

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Ufanotes.ru соообщает, ссылаясь на «Конкурент.ру», что некоторые пенсионеры в ближайшее время могут получить новую выплату. Речь идет о сумме, которая ежегодно проходит индексацию. Право на получение денег имеют миллионы российских людей.
Согласно с законом, 72 категории россиян, которые являются получателями федеральных льгот, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Размер пособия зависит от того, к какой категории пенсионеров относится человек.
Например, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы в текущем году могут получить 55 тысяч 19 рублей.
«Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы после проведенной индексации в 2022 году будут ежемесячно получать по 74 тысячи 616 рублей», – уверяют эксперты.
Пожилые люди могут рассчитывать, что выплаты достигнут этого размера после того, как будет проведена индексация на 8,6%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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