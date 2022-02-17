До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

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Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации пенсионных выплат. Очередное повышение пенсий должно состояться в стране с 1 марта текущего года. С этого периода выплаты увеличатся для военных пенсионеров. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Эксперт говорит, что в начале следующей недели Совет Федерации рассмотрит законопроект о повышенной индексации военных пенсий на 8,6 процентов. Это произойдет на внеплановом заседании 22 февраля, которое проведут специально по этому поводу.
«Можно не сомневаться, что сенаторы одобрят законопроект. А следом его подпишет президент. Соответственно, уже с марта военные пенсионеры и бывшие сотрудники правоохранительных органов смогут получить пенсии с учетом прибавки», – говорит Власов.
Эксперт добавил, что новая индексация устанавливается «задним числом», с 1 января 2022 года. Это значит, что в марте пенсионеры получат не просто увеличенные пенсии, но и доплату за январь и февраль.
Первый заместитель руководителя Министерства финансов РФ Леонид Горнин ранее озвучивал приблизительный размер военных пенсий после нового повышения. Судя по его словам, военные пенсионеры будут получать в среднем по 33 тысячи рублей в месяц. Это значит, что примерно такие суммы начнут приходить им с 1 марта текущего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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