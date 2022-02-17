Граждане в России с детьми получат новую выплату в 8 тыс. рублей от ПФР в 2022 году

Новые денежные выплаты поступят россиянам от Пенсионного фонда в ближайший период. Это те средства, которые были переданы от соцзащиты, но так и не пришли гражданам вовремя. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

Она говорит, что речь идет о выплатах по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Работающие женщины получают деньги через Фонд социального страхования. Что касается неработающих, то им выплаты обеспечиваются из средств федерального бюджета. При этом с нового года такие пособия гражданам выдает Пенсионный фонд, а не соцзащита, как это было раньше.

Процесс передачи обязательств по данному виду выплат от регионов к Пенсионному фонду показал, что многие семьи еще не получили такие средства за последние месяцы. Кому-то деньги не пришли еще за ноябрь и декабрь прошлого года.

«Не стоит переживать. В результате этой выверки ни одно заявление не будет потеряно. Но важный момент: у Пенсионного фонда имеется единый день выплаты, это третье число каждого месяца. А в регионах у всех были свои сроки выплаты. Поэтому нужно спокойно сейчас перейти на новый порядок выплат», – сказала Баталина.

Она говорит, что деньги в итоге придут всем россиянам, которые подали необходимое заявление. Сейчас минимальный размер такого пособия в месяц для неработающих граждан составляет порядка 7700 рублей. То есть именно такие средства стоит ждать гражданам на счетах в ближайший период.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700