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Ростовское издание Privet-Rostov.ru сообщило о том, что врачам в Ростове запретили покидать город и приказали быть на связи 24 часа в сутки. Об этом рассказала источник журналистов - врач, который работает в БСМП-2.
По ее словам, медикам недавно было «спущено» срочное распоряжение руководства о запрете покидать пределы города.
«С работы прислали сообщение из города не выезжать, быть 24 часа в течение суток на связи, в случае необходимости явиться на работу в течение получаса», - приводит издание Privet-Rostov слова своей собеседницы.
С чем может быть связано такое распоряжение, не уточняется.
Однако в регион начали прибывать беженцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где власти объявили экстренную эвакуацию в связи с обстрелами ВСУ. В этой связи в Ростовской области ввели режим ЧС.
Губернатор Голубев сообщил о том, что на данный момент подготовлено 143 пункта временного размещения почти для 14 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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