Гражданам в России придет минимум 7 тыс. 700 рублей на карту от ПФР в феврале 2022 года

Вчера, 23:24

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Гражданам в России придет минимум 7 тыс. 700 рублей на карту от ПФР в феврале 2022 года
Фото из открытых источников

Это деньги, которые гражданам не приходили уже давно. 

Новые денежные выплаты должны скоро поступить россиянам от Пенсионного фонда. Это будут средства, которые людям давно должна выплатить соцзащита, но по некоторым причинам этого не произошло, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

Речь идет о ежемесячной выплате по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. С 2022 года распределением данных выплат среди неработающих россиян занимается Пенсионный фонд. Стоит отметить, что в январе гражданам досрочно перечислили деньги за февраль. Но получили их далеко не все.

Дело в том, что при передаче данных из соцзащиты в Пенсионный фонд могли возникнуть непредвиденные ситуации. Например, если женщина поменяла фамилию в декабре, выйдя замуж или подав на развод, отделения социальной защиты могли не успеть вовремя отреагировать на это событие и передали в фонд старую информацию для перерасчета выплат.

Все подобные случаи по возможности оперативно рассматриваются специалистами, и по ним принимается решение о выплате. В Пенсионном фонде обещают, что все задолженности перед россиянами от соцзащиты за месяцы текущего года или последние месяцы предыдущего года будут погашены в течение февраля. То есть, деньги поступят на счета в ближайшее время.

Отметим, что минимальный размер выплаты по уходу за ребенком до полутора лет в данный период составляет 7 677 рублей в месяц. Такую выплату от Пенсионного фонда могут получить только неработающие граждане, которые ухаживают за малышом. Причем это может быть как мать ребенка, так и другие родственники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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