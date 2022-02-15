Юрист Хантимиров перечислил россиянам способы списания долгов по ЖКХ

В России граждане могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги, но только при условии, что по ним прошел срок исковой давности. Об этом сообщил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Разговаривая с представителями агентства РИА Новости , он пояснил, что заявить о пропуске исковой давности человек может, если последний платеж он вносил более трех лет назад, а управляющая компания требует взыскать оплату.

Львиная доля таких дел, по словам Хантимирова, рассматривается заочно. При этом важным условием может считаться отсутствие платежей в течение всего срока и соглашений об отсрочке либо реструктуризации долга.

«Чтобы списать давний долг, необходимо в течение 10 дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ, и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — доходчиво растолковал Степан Хантимиров.

В случае если должник является банкротом (задолжал банкам или кредитным организациям более 500 тысяч рублей), он тоже имеет все шансы на списание своих долгов по ЖКХ. Важно: факт банкротства должен быть признан судом.

При невозможности взыскания задолженности - например, когда ФССП не может получить средства на погашение долга со счетов должника в силу их отсутствия, а также если у него нет имущества, которое можно было бы продать на торгах, долги также могут быть списаны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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