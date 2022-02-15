Врачи в Петербурге не ждут потока пациентов на плановые приемы из-за «сверхсмертности»

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С 21 февраля в Петербурге, согласно постановлению главного санитарного врача Натальи Башкетовой, возобновляется плановая госпитализация и диспансеризация.
Решение принято, как отмечается в документе, в связи со стабилизацией заболеваемости коронавирусом, хотя по факту в Северной столице России она остается самой высокой. За последние сутки подтвердилось более 16,5 тысяч новых случаев.
Приведет ли возобновление плановых госпитализаций к увеличению потока пациентов на приемах? Специалисты считают, что вряд ли.
Даже самые нуждающиеся в плановой помощи держатся до последнего и обращаются реже. Причиной этого является слишком высокий показатель смертности среди пациентов с хроническими заболеваниями, пишут «Невские новости», ссылаясь на рассказ врача одной из поликлиник Петербурга, который пожелал остаться неизвестным.
«Мы не прогнозируем, что люди побегут к медикам 21 февраля. Во-первых, у нас в стране сверхсмертность. От коронавируса и осложнений за два года умерли 1,2 млн человек. И это в первую очередь хронические больные, которые ходили по докторам. Так что идти по большей части просто некому. Во-вторых, люди прекрасно понимают, что сейчас очереди и, скорее всего, они подождут пока нагрузка снизится», — пояснил собеседник издания.
Наталья Башкетова, главный санитарный врач Петербурга, с мнением о «сверхсмертности» не согласна. По ее словам, Санкт-Петербург эти два года пандемии прошел без существенных людских потерь.
Президент Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев не спешит делать такие выводы и считает их преждевременными. В его понимании, последствия приостановления плановой медпомощи в городе еще только надлежит оценить.
«Нам еще предстоит оценить, во сколько жизней обошлись такие противоэпидемические меры. Поэтому нужно как можно быстрее восстанавливать конституционные гарантии граждан РФ и оказывать плановую медпомощь во избежание повышения смертности тех, кому данная помощь может предотвратить обострение», — заключил специалист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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