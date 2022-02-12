По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

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Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный сюрприз в феврале. Специалисты посчитали, сколько именно государство задолжало пожилым людям. Общая сумма оказалась довольно внушительной, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.
Необходимые расчеты провел депутат Госдумы Олег Смолин. Он объяснил, что пенсии в России в последние годы индексировались во многих случаях ниже инфляции, поэтому государство оказалось должно пенсионерам довольно солидные суммы.
Такой долг тянется еще с 2015 года. Тогда официальный уровень инфляции, судя по итогам года, был установлен в районе 13 процентов. Но в начале следующего года страховые пенсии россиян были проиндексированы всего на 4 процента. Получается, что недоплата за все последние годы составила 9 процентов, говорится в расчетах.
Вместе с этим, депутат принял во внимание, что в России были произведены различные единовременные выплаты пенсионерам. В общей сложности задолженность перед каждым пенсионером составила 90 тысяч рублей. Из этой суммы необходимо вычесть сначала 5 тысяч рублей (такую выплату пенсионерам разово дали в 2017 году), а затем 10 тысяч, поскольку именно столько выплатили всем в сентябре 2021 года.
В результате, каждому пенсионеру в России необходимо выплатить по 75 тысяч рублей, уверены в Госдуме. Стоит подчеркнуть, что речь идет только о неработающих пожилых людях. Для работающих суммы оказались более внушительными. Этой категории населения полностью лишили индексации, начиная с 2016 года. За этот период для них получилось в общей сложности по 241 тысяче рублей для каждого.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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