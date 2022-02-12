В Нижнем Новгороде врачи в роддоме две недели не выдают роженице ребенка из-за долга

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В одном из роддомов Нижнего Новгорода роженице уже две недели не отдают ребенка. Об этом сообщает издание Znak.com, ссылаясь на репортаж местных тележурналистов.
Роженица - беженка из Донецка, муж ее является уроженцем Ставропольского края. В Нижний Новгород они приехали на заработки. Живут в съемной квартире, супруг женщины трудоустроен.
Однако в Москве у молодой семьи украли документы, в этом-то и суть проблемы. После родов медики выставили счет, который мужчина и женщина просто не в состоянии оплатить - 37 тысяч рублей. Из этой суммы 6 тысяч надо заплатить за трехдневное пребывание в палате. 31 тысячу стоят роды без документов.
Такими деньгами семья попросту не располагает. В результате пара не может забрать своего ребенка из роддома уже две недели. Когда женщина приехала в роддом вместе с журналистами, ей выдали медицинское свидетельство о том, что она родила девочку.
Издание отмечает, что медики согласны отдать младенца, но только после того, как муж роженицы оформит на себя отцовство.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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