Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

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Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил, что сценарии «вторжения» России на Украину, которые сейчас так тщательно описываются западными СМИ, не выдерживают критики. Они практически могут считаться «выкройками» конфликтов прошлых лет. В современных условиях война будет вестись совсем другими способами, но никак не по старым шаблонам.
«Война с Украиной маловероятна, но в случае гипотетического конфликта в арсенале российской армии заготовлены такие приёмы и способы ведения вооружённой борьбы, которые вызовут у вероятного противника изумление, переходящее в панику и шок», — заявил генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru».
В современных условиях, подчеркнул военачальник, войну можно вести даже без потерь живой силы противника, без разрушений инфраструктуры. Например, посредством массированного РЭБ-удара. У России на сегодня имеется все необходимое для того, чтобы при малых затратах добиться «паралича» другого государства.
Массированный радиоэлектронный удар может в рекордно короткие сроки парализовать государственное и военное управление противника, вследствие чего он лишится возможности эффективного руководства группировками войск и не сможет решить боевые и оперативные задачи.
Напомним, в России не раз звучали заявления о том, что «вторжение» на Украину Москвой не готовится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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