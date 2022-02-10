Минтруд подготовил новые изменения для пенсионеров РФ







В министерстве готовят нововведение, которое, начиная с 2023 года, поможет получать целый ряд выплат без подачи заявления, сообщает издание «Вести:Приморье».

Минтруд планирует изменить механизм назначения и выплаты пенсий по причине потери кормильца несовершеннолетним, а также социальной пенсии детям, родители которых остаются неизвестными. Корректировки также коснутся перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что именно изменится, сообщает издание «Парламентская газета».

Минтруд предлагает назначать указанные выплаты без подачи заявлений. Это станет возможным, если заработает единая информационная база со всеми необходимыми для назначения таких пенсий сведениями, как сказано в пояснительной записке к проекту закона. Это должно произойти с 1 января 2023 года.

Авторы инициативы предлагают добавить новую статью в Закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В соответствии с ней, определенный в без заявительном порядке размер пенсии по потере кормильца, назначенной детям до 18 лет, не будут пересматривать, если другому нетрудоспособному члену семьи того же умершего кормильца назначили пенсию. При назначении пенсии будут учитывать всех членов семьи, которые имеют на нее право.

Кроме этого, Минтруд предлагает перевести на беззаявительный перерасчет фиксированные выплаты к пенсии некоторых россиян. Это касается выплат к пенсии по старости и инвалидности в связи с приобретением необходимого календарного стажа в районах Крайнего Севера и приравниваемых к ним местностям.

В Приморье, отметили специалисты Пенсионного фонда, более 349 тысяч неработающих пенсионеров начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику, начиная с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учетом индексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.

Соответственно, у каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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