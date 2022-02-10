Житель Перми пожаловался в Минздрав из-за смерти жены после прививки «Спутником V»

Сегодня, 10:54

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Житель Перми пожаловался в Минздрав из-за смерти жены после прививки «Спутником V»
Фото из открытых источников

Житель Перми написал жалобу в Министерство здравоохранения, в которой просит разобраться и установить истинную причину смерти его жены.

По информации портала «59.ру», 42-летняя женщина умерла спустя месяц после вакцинации «Спутником V» от рака.

Мужчина рассказал журналистам издания, что он и супруга переболели коронавирусом в 2020 году. В 2021-ом решились на вакцинацию - прививку требовали на работе. К тому же, пара собиралась отправиться отдохнуть на юг.

Поскольку женщине не здоровилось, вакцинацию несколько раз переносили. Но 13 августа ее все же привили первым компонентом препарата. Практически сразу же после этого самочувствие пермячки начало стремительно ухудшаться. Температура повысилась до 39 градусов, появились слабость, одышка, отеки на ногах.

Пятого сентября женщину привезли в ГКБ имени Тверье, а спустя шесть дней она умерла в реанимационном отделении.

В справке о смерти причиной летального исхода значились рак груди и сердечная недостаточность, а в результатах вскрытия - рак крови.

Для мужчины это было потрясением, ведь жена следила за своим здоровьем и ежегодно проходила диспансеризацию. И ни одно из перечисленных выше заболеваний у женщины выявлено не было.

Недавно мужчина вместе с юристом написал официальную претензию в Минздрав и в страховую компанию. В тексте документа он попросил ведомство провести проверку контроля качества и безопасности медицинской деятельности по факту оказания медпомощи его супруге. Он надеется на то, что виновные будут привлечены к ответственности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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