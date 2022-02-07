Пенсионеры России могут получить по 90 тыс. рублей в феврале

Российским пенсионерам готовят сюрприз в феврале. Депутаты Госдумы посчитали, сколько пожилым гражданам не доплатили за последние годы. Разницу могут им выплатить в случае реализации новых законопроектов, сообщает информационное агентство PRIMPRESS со ссылкой на PensNews.

Новыми точными расчетами поделились представители думской фракции КПРФ. Депутат Олег Смолин взял на себя ответственность и проанализировал информацию о начислении индексации пенсий в России за все последние годы.

Парламентарий сделал вывод, что индексация пенсий в настоящее время в России является заниженной. Дело в том, что в 2015 году в России был зафиксирован рекордный уровень инфляции. По официальным данным, на этот период он достиг показателей в 12,7%. То есть, пенсии тогда должны были быть повышены как минимум на 13%. Вместо этого индексация была установлена на символические 4%.

Депутат подсчитал, что за последние годы российским пенсионерам не доплатили сумму в размере 90 тысяч рублей на каждого человека. И пожилые граждане достойны того, чтобы им выплатили эту разницу в полном объеме, высказал уверенность парламентарий.

Он подчеркнул, что размер пенсий в данный период должен составлять не менее 30 тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить адекватное существование пенсионерам, учитывая нынешний уровень цен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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