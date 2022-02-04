Пенсионеров РФ ждет еще одна индексация на 8,6%

Сегодня, 00:04

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Пенсионеров РФ ждет еще одна индексация на 8,6%
Фото из открытых источников

Новую прибавку многие россияне смогут получить в ближайшее время. Российских пенсионеров ждет новая индексация выплат на 8,6 процентов. Получить прибавку многие пожилые люди смогут совсем скоро. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

Он разъяснил, что речь идет о тех россиянах, которые получают свои выплаты по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств. Им увеличат пенсии в ближайших пару недель.

«Страховые пенсии выросли, начиная с февраля 2022 года. Пожилые люди начали получать свои выплаты с учетом индексации на 8,6 процентов. Про военных пенсионеров как-будто забыли. Но на самом деле это не так. Просто для них еще не успели принять  соответствующий закон», – объясняет эксперт.

Стоит подчеркнуть, что на следующей неделе законопроект о повышенной индексации для военных должны одобрить в Совете Федерации. После этого документ должен подписать президент Владимир Путин.

«Закон сразу будет иметь юридическую силу. Индексация проводится задним числом, с 1 января 2022 года. Но прибавку пенсионеры получат, скорее всего, с новыми пенсиями в марте. Зато с доплатой за два месяца», – разъяснил Власов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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