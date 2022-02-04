Пенсионеров РФ ждет еще одна индексация на 8,6%

Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз 7 февраля
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Новую прибавку многие россияне смогут получить в ближайшее время. Российских пенсионеров ждет новая индексация выплат на 8,6 процентов. Получить прибавку многие пожилые люди смогут совсем скоро. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.
Он разъяснил, что речь идет о тех россиянах, которые получают свои выплаты по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств. Им увеличат пенсии в ближайших пару недель.
«Страховые пенсии выросли, начиная с февраля 2022 года. Пожилые люди начали получать свои выплаты с учетом индексации на 8,6 процентов. Про военных пенсионеров как-будто забыли. Но на самом деле это не так. Просто для них еще не успели принять соответствующий закон», – объясняет эксперт.
Стоит подчеркнуть, что на следующей неделе законопроект о повышенной индексации для военных должны одобрить в Совете Федерации. После этого документ должен подписать президент Владимир Путин.
«Закон сразу будет иметь юридическую силу. Индексация проводится задним числом, с 1 января 2022 года. Но прибавку пенсионеры получат, скорее всего, с новыми пенсиями в марте. Зато с доплатой за два месяца», – разъяснил Власов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила россиянам неприятную новость. Граждан, получающих пенсии или другие...Подробнее
Российские пенсионеры могут испытать новый финансовый кризис из-за продолжающегося роста инфляции — об этом сообщили...Подробнее
Скорее всего кредитные махинации Смольного «опустошат» карманы петербуржцев на миллиарды рублей власти города решили...Подробнее
Петербургский мусор «загадочным образом» начал оседать на нелегальных свалках в Ленобласти при содействии компании «Эко...Подробнее
Сегодня пресс-служба регионального главка МВД сообщила детали происшествия, которое произошло вечером второго февраля в...Подробнее
Пожар произошел на мусорной площадке МБПО-2 в Петербурге. Она находится в пользовании «Невского экологического...Подробнее
Зависимость Америки этой зимой от российского дизельного топлива значительно увеличилась, сообщает агентство Bloomberg....Подробнее
Власти Северной столицы пытаются создать атмосферу позитивной повестки в Сети. При этом 18 из 25 профильных чиновников...Подробнее
По заявлению юристов «Метростроя», Смольный напрямую причастен к банкротству предприятия. Но власти не соглашаются с...Подробнее
В Сети появилась информация о планирующемся строительстве в Курортном районе Петербурга элитного клуба для губернатора...Подробнее
Комментировать