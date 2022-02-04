В Госдуме РФ заявили о повышении налогов до 20%

Выплата каждому пенсионеру 10 тысяч рублей с 7 февраля
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Депутат и председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы России Анатолий Аксаков предложил повысить подоходный налог для определенной категории жителей страны.
Депутат предполагает, что граждане, которые получают больше миллиона рублей в месяц, должны платить 20% подоходного налога. Те, кто получает до 500 тысяч рублей, должны платить 13% налога, а те, кто зарабатывает от 500 до одного миллиона рублей, – 15%, сообщает агентство URA.RU.
«Ничего не вижу сложного. Учитывая, что у нас 70% ВВП – это государственная экономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях большие зарплаты», – говорит Анатолий Аксаков.
Парламентарий предполагает, что при подъеме подоходного налога крупные компании и финансовые организации не будут платить «серую» зарплату.
Раньше министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года изменений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не планируется.
«Крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс», – считает Силуанов.
Раньше депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить подоходный налог для части россиян. Он считает, что граждане, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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