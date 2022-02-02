Сбербанк предупредил всех россиян со сбережениями об изменениях в феврале 2022 года

Сегодня, 10:24

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Сбербанк предупредил всех россиян со сбережениями об изменениях в феврале 2022 года
Фото из открытых источников

Финансовые аналитики поделились с россиянами важным прогнозом. В Сбербанке рассказали о своих прогнозах относительно курса рубля и потенциала доходов различных облигаций. Данными поделились специалисты подразделения банка Sber CIB, сообщает агентство PRIMPRESS.

Специалисты утверждают, что к вечеру четверга, 3 февраля, российская национальная валюта может значительно укрепиться. Эксперты прогнозируют, что доллар может достигнуть уровня в 76 рублей по итогам торгов.

Стоит подчеркнуть, что укрепление рубля, которое происходит в последние дни, в целом позитивно отразилось на настроениях участников финансовых рынках. В частности, речь идет об облигациях федерального займа (ОФЗ). Это рублевые ценные бумаги, которые выпускаются министерством финансов России.

Недавно доходность таких облигаций снизилась, но аналитики считают, что в дальнейшем снижения быть не должно.

Вместе с этим инфляция в России находится все еще на высоком уровне. А это значит, что Центробанк на ближайшем заседании должен повысить ключевую ставку. В Сбербанке считают, что повышение может составить сразу 100 базисных пунктов.

Что касается нефти марки Brent, то вряд ли стоит ждать ее подорожания до 90 долларов за баррель. Ведь в таком случае должны появиться новые факторы для роста, но их пока не видно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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