Всем пенсионерам РФ, работавшим в советское время, приготовили плохую новость

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Это касается трудовых периодов, которые приходятся на этот отрезок времени. Российским пенсионерам, работающим в прошлом во времена Советского Союза, рассказали об особенностях учета этого стажа и о ситуации с подтверждением не зачисленных периодов. Об этом дал объяснения пенсионный эксперт Сергей Власов, сообщает портал PRIMPRESS.
Эксперт говорит, что к нему часто обращаются с вопросами по поводу того, как пенсионеры могут зачесть себе для пенсии периоды работы в советское время, которые не учтены в официальном стаже. Пожилые люди в частности обращаются к налоговой инспекции как к ведомству, которое может располагать информацией на этот счет.
Стоит отметить, что недавнее специальное письмо Федеральной налоговой службы подтвердило: данное ведомство не сможет помочь пенсионерам в решении этого вопроса.
«Проблема в том, что сейчас налоговая получает информацию об уплате страховых взносов за работников, начиная с 1998 года. До этого периода учет ведомством не проводился. И вообще, в обязанности ФНС не входит подтверждение стажа для людей, которые работали в СССР. Так налоговики говорят прямо», – рассказывает эксперт.
Судя по его словам, это не значит, что периоды советского стажа, которые не были учтены ПФР для пенсии, так и останутся незадействованными. Учесть подобные «выпавшие» периоды и получить перерасчет пенсии возможно, предоставив в фонд несколько необходимых документов.
«В справке должна быть указана заработная плата человека за этот период, размер его стажа на предприятии и период существования организации», – объяснил специалист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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