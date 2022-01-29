Пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 1 февраля

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
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Скоро на эту сумму смогут рассчитывать все. Денежные выплаты в увеличенном размере придут многим российским пенсионерам в первых числах февраля, сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Размер предназначенных средств будет зависеть от региона проживания пожилых людей. Например, в Московском регионе с этого года увеличился размер минимальных выплат, которые могут получать пенсионеры. Если пенсия человека не дотягивает до установленного уровня, ему сделают доплату местные власти. Поэтому московским пенсионерам в феврале стоит ждать зачисления по 21 193 рубля. Именно такой городской стандарт теперь установлен решением мэрии.
Важное условие – человек должен иметь местную прописку и проживать в столице минимум 10 лет. В подмосковном регионе с февраля минимальные пенсии вырастут до 17 тысяч рублей. Такие выплаты будут поступать только людям, старше 65 лет, которые проживают одни. Условие с пропиской также актуально.
В целом, в столичном регионе, по словам мэра Сергея Собянина, за последние годы пенсии выросли более чем на 40 процентов. Власти планируют продолжить индексацию в дальнейшем. Но рассчитывать на пенсию в 20 тысяч рублей скоро смогут и остальные российские пенсионеры.
К 2024 году средний размер выплаты по старости в России должен составить в среднем 20 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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