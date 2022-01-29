Деньги нужно забрать в Сбербанке: кому 31 января поступит выплата от ПФР

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля
По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...Подробнее
Средства придется забрать самому в отделении банка. Денежные выплаты от Пенсионного фонда России будут поступать многим гражданам с начала новой рабочей недели. Особенностью данных выплат является тот факт, что их придется забирать лично в отделениях банка, как сообщает информационное агентство PRIMPRESS.
Специалисты уточняют, что речь идет о денежных выплатах, которые получают пожилые люди по причине старости. На следующей неделе они будут поступать тем гражданам, которые находятся на территории соседней с Россией республики Абхазия.
Многие граждане, проживающие там, имеют право на получение российской пенсии по линии Пенсионного фонда. Однако график выдачи денег для таких пенсионеров имеет свои особенности. В первую очередь, это зависит от года рождения получателя выплаты. Рожденным до 1953 года гражданам, средства за январь поступили на прошлой неделе.
Начиная с 31 января, получить деньги смогут те, кто родился с 1954 по 1956 годы. Тем людям, чей год рождения выпадает на 1957 и последующие годы, деньги дадут, начиная с 1 февраля.
Другой особенностью получения средств от ПФР этими гражданами является то, что деньги не зачисляются на банковские карты. Средства придется забрать в местном отделении Сбербанка лично. Хотя у пенсионеров есть также возможность получить деньги и в другом коммерческом банке, клиентом которого они являются.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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