Депутат Гартунг: ПФР распустить, дворцы продать, а деньги отдать пенсионерам

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг предложил радикальные действия: «дворцы» Пенсионного фонда продать, а все полученные средства перечислить российским пенсионерам.

Депутат Валерий Гартунг выступил за введение изменений в пенсионную структуру. По мнению политика, Пенсионный фонд необходимо упразднить, а его функции передать в ФНС. По его словам, у налоговой службы имеется вся техническая база и необходимые данные для соответствующей работы. Гартунг также предложил более радикальные действия – «дворцы» Пенсионного фонда продать, а все полученные средства отдать пенсионерам – пишет Solenka.info.

По словам политика, если у пожилого гражданина есть основания на увеличение размера пенсионных выплат, то это необходимо делать незамедлительно и в автоматическом режиме.

Раньше «Коммерсант» сообщил, что правительство намерено к 2023 году объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд. Новая структура будет иметь статус «внебюджетного фонда». Координировать его работу будет Минтруд, новая структура получит наблюдательный совет. Законопроект по этой реформе планируется внести на рассмотрение Госдумы на весеннюю сессию.

В октябре 2021 года председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима за строительство «дворцов» для ведомства. До этого на пленарном заседании депутат Михаил Делягин поставил вопрос о «расточительном приобретении новых зданий» для Пенсионного фонда с выделенным на них бюджетом в размере 1 млрд рублей. Он обратился с этим вопросом к главе ведомства. Однако Кигим прямого ответа не дал и призвал присутствующих успокоиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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