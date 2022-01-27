Войска Западного округа после проверки боеготовности возвращаются в места дислокации

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Войска Западного военного округа возвращаются в места дислокации в связи с завершением проверки боевой готовности. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на комментарий, полученный в пресс-службе ЗВО.
Внезапная проверка боевой готовности была объявлена несколько дней назад. Военнослужащие, поднятые по тревоге, отработали перебазирование. Западная пресса поспешила связать это с эскалацией обстановки вокруг Украины.
Однако журналисты нагнетали ситуацию безосновательно.
«Войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования», - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве у здания Верховной Рады состоялся митинг, участники которого возмутились нагнетанием обстановки, и потребовали от президента Зеленского сказать народу прямо, будет война Украины с Россией, или нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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