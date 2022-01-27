ПФР сообщил гражданам в России о новой выплате в 20 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Специалисты Пенсионного фонда России рассказали о новой денежной выплате. Средства начнут поступать гражданам с первых чисел февраля. Для этого необходимо заранее подать заявление в ведомство, сообщает источник PRIMPRESS.
Как уточняют специалисты, в феврале россияне смогут получить выплату, которую Пенсионный фонд начал выдавать в текущем году. Это единовременное пособие, назначенное при рождении ребенка. Денежные средства полагаются всем без исключения семьям вне зависимости от доходов. Но Пенсионный фонд выплачивает пособие только неработающим.
Получить данные средства сможет как мама, так и отец новорожденного. Для этого необходимо подать заявление в фонд. Тем, кто это сделал в декабре и январе, деньги начнут поступать на счета с февраля.
Размер выплаты в данный период составляет около 19 тысяч рублей. Благодаря индексации с 1 февраля пособие вырастет до 20 тысяч. А если родители проживают в районах Крайнего Севера, сумма будет еще больше, поскольку к ней будет применен районный коэффициент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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