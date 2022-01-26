Гражданам в России объявили о новой разовой выплате в 20 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года
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Часть российских граждан уже на следующей неделе имеет возможность получить денежную выплату в новом увеличенном размере. Пособие, которое выдается единовременно, было проиндексировано.
Издание PRIMPRESS, сообщая об этом, уточняет, что речь идет о денежной помощи, которая выдается семьям при рождении ребенка. С февраля социальные выплаты в стране будут увеличены на 8,4% - ровно по уровню инфляции за минувший год. А это значит, что вырастет и размер разовой выплаты, которая полагается всем без исключения гражданам в РФ.
Деньги будут зачислены вне зависимости от уровня достатка и доходов семьи. Не будут обращать внимание и на факт трудоустройства родителей.
Однако если мать ребенка до декрета работала, оформить данную выплату она сможет через своего работодателя. Неработающие женщины получить средства могут через органы Пенсионного фонда России.
С 1 февраля размер данной выплаты будет составлять 20 473 рубля. Подать заявление на получение пособия может не только мать, но и отец - то есть любой из родителей новорожденного.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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