Всем гражданам в России , у кого есть карта «Мир», поступит 300 рублей с 27 января 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Владельцам банковских карт «Мир» сообщили о новой возможности, которой необходимо успеть воспользоваться до конца текущего месяца. Национальная платежная система подготовила для держателей пластика еще одну приятную неожиданность, уведомляет PRIMPRESS.
В пресс-службе оператора карт рассказали, что новый бонус уже доступен для всех владельцев данного пластика. В каком банке была выпущена карта не играет никакой роли. Главное, чтобы она была зарегистрирована в системе.
В этот раз нововведение запущено совместно с маркетплейсом «Яндекс. Маркет». Эта платформа дает возможность россиянам совершать покупки, не выходя из дома. Теперь приобрести товары можно будет с хорошим бонусом.
Новая выгодная возможность стала доступна для всех, у кого есть карта «Мир». Владельцы пластика смогут получить специальную скидку на покупку товаров. Для этого необходимо добавить в корзину любые товары на общую сумму 2500 рублей. Далее следует активировать код MIR. После этого система зачислит человеку 300 рублей, которые можно будет потратить в следующий раз, оплачивая покупку картой «Мир».
Специалисты сообщили, что срок данной акции завершится 30 января. Поэтому держателям пластика необходимо поторопиться, чтобы указанная сумма была зачислена вовремя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале....Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
Президент Армении, возглавлявший страну с две тысячи восемнадцатого года, принял решение об отставке. Согласно его...Подробнее
Полицейские Петродворцового района приняли заявление от пожилой петербурженки, которая доверилась интернет-рекламе,...Подробнее
Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий....Подробнее
Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец...Подробнее
Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб....Подробнее
Прошедшая неделя в петербургском медиаполе запомнилась появлением множества мемов, главным героем которых стал...Подробнее
Самолет-разведчик ВВС Великобритании, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, был вынужден прервать свою...Подробнее
Комментировать