Всем гражданам в России , у кого есть карта «Мир», поступит 300 рублей с 27 января 2022 года

Сегодня, 23:14

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Всем гражданам в России , у кого есть карта «Мир», поступит 300 рублей с 27 января 2022 года
Фото из открытых источников

Владельцам банковских карт «Мир» сообщили о новой возможности, которой необходимо успеть воспользоваться до конца текущего месяца. Национальная платежная система подготовила для держателей пластика еще одну приятную неожиданность, уведомляет PRIMPRESS.

В пресс-службе оператора карт рассказали, что новый бонус уже доступен для всех владельцев данного пластика. В каком банке была выпущена карта не играет никакой роли. Главное, чтобы она была зарегистрирована в системе.

В этот раз нововведение запущено совместно с маркетплейсом «Яндекс. Маркет». Эта платформа дает возможность россиянам совершать покупки, не выходя из дома. Теперь приобрести товары можно будет с хорошим бонусом.

Новая выгодная возможность стала доступна для всех, у кого есть карта «Мир». Владельцы пластика смогут получить специальную скидку на покупку товаров. Для этого необходимо добавить в корзину любые товары на общую сумму 2500 рублей. Далее следует активировать код MIR. После этого система зачислит человеку 300 рублей, которые можно будет потратить в следующий раз, оплачивая покупку картой  «Мир».

Специалисты сообщили, что срок данной акции завершится 30 января. Поэтому держателям пластика необходимо поторопиться, чтобы указанная сумма была зачислена вовремя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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