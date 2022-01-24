Граждан в России обрадовали новой выплатой по 12 тыс. рублей каждому с 26 января 2022 года

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Новую денежную выплату готовят российским гражданам. Получить средства в размере 12 тысяч рублей будет возможность у каждого, кто останется без работы. Об этом заявил лидер думской фракции эсеров Сергей Миронов, как сообщает источник PRIMPRESS.
Депутат рассказал, что соответствующий законопроект рассматривался в повестке заседания Госдумы 25 января и может быть принят в ближайшее время. Речь идет об установлении нового размера денежных пособий по безработице.
В данный период это пособие в минимальном размере составляет всего 1500 рублей, а максимальный уровень выплаты установлен в сумме 12 130 рублей. Авторы инициативы утверждают, что этого мало, поэтому сумму необходимо значительно увеличить.
Например, минимальная выплата, которую будут давать оставшимся без работы россиянам, должна быть увеличена до 12 130 рублей. Именно эту сумму смогут получать граждане каждый месяц. А максимальная сумма должна вырасти в два раза, то есть до 24 260 рублей.
Депутаты уверены, что существующие суммы не удовлетворяют современные запросы. С учетом роста цен и других экономических проблем в стране, обеспечить себя на 1500 рублей в процессе поиска работы практически невозможно.
Депутат Миронов подчеркнул, что даже новые предложенные суммы не являются большими, но во всяком случае они уже не представляют собой «издевательство над людьми».
Помимо этого, в законопроекте устанавливается новый механизм индексации таких пособий. Их будут увеличивать ежегодно до уровня текущей инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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