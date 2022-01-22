ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

Пенсионеров России ждет еще одна индексация выплат на 8,6% в 2022 году
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале. Таким гражданам переведут доплату в автоматическом режиме, как сообщает информационный портал PRIMPRESS.
Как объяснили в ведомстве, нововведение коснется неработающих пенсионеров, которые получают по линии фонда страховые пенсии. Недавно Госдума приняла в трех чтениях законопроект о новом показателе индексации данных выплат. Согласно решению президента Владимира Путина, теперь индексация страховых пенсий будет установлена на уровне 8,6 процента. То есть именно на столько должны быть повышены выплаты.
Законопроект уже направлен в Совет Федерации. После этого документ отнесут на подписание главе государства Владимиру Путину, а потом Пенсионный фонд проведет процедуру новой индексации пенсий россиян.
Специалисты рассказали, что это долгожданное событие произойдет в феврале. Доплату с прежнего показателя до нового пенсионеры получат через несколько недель вместе со своей пенсией. Правда, ждать прибавку стоит только неработающим гражданам, как объяснили в фонде. Зато подавать заявление для этого уже не нужно.
«Выплаты будут проиндексированы автоматически и поступят неработающим пенсионерам в феврале вместе с основной пенсией. Подавать заявление не нужно», – отметили в ПФР.
Стоит подчеркнуть, что, по данным Совета Федерации, средний размер страховой пенсии по старости в России после индексации в феврале составит около 19 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Работающих пенсионеров Российской Федерации ожидает индексация выплат, которая станет рекордной за все последние годы....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Индексация страховых пенсий по старости не может быть выше 8,6%, уверены эксперты. Они объяснили, почему повышать...Подробнее
Россия может рассчитывать на помощь неожиданного союзника, в случае атаки НАТО на Калининград. Подобные выводы были...Подробнее
Людям в Российской Федерации пообещали очередное перечисление денег в сумме 10 000 рублей. Эти средства поступят всем...Подробнее
В настоящее время россияне готовы в любой момент все как один снимать денежные средства с карточек банков. Этим самым...Подробнее
Семидесятишестилетний петербуржец стал очередной жертвой телефонного мошенничества. Подобные случаи не редкость, но...Подробнее
В Прибалтике НАТО готовится к войне с Россией. Приемы отражения атаки Москвы в случае ее гипотетического «вторжения» в...Подробнее
Российская Федерация готова мгновенно обрушить на военнослужащих Украины, аэродромы и базы военного подчинения этой...Подробнее
Комментировать