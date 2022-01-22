ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года

Специалисты Пенсионного фонда рассказали о «сюрпризе», который получат многие пожилые люди вместе с пенсией в феврале. Таким гражданам переведут доплату в автоматическом режиме, как сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Как объяснили в ведомстве, нововведение коснется неработающих пенсионеров, которые получают по линии фонда страховые пенсии. Недавно Госдума приняла в трех чтениях законопроект о новом показателе индексации данных выплат. Согласно решению президента Владимира Путина, теперь индексация страховых пенсий будет установлена на уровне 8,6 процента. То есть именно на столько должны быть повышены выплаты.

Законопроект уже направлен в Совет Федерации. После этого документ отнесут на подписание главе государства Владимиру Путину, а потом Пенсионный фонд проведет процедуру новой индексации пенсий россиян.

Специалисты рассказали, что это долгожданное событие произойдет в феврале. Доплату с прежнего показателя до нового пенсионеры получат через несколько недель вместе со своей пенсией. Правда, ждать прибавку стоит только неработающим гражданам, как объяснили в фонде. Зато подавать заявление для этого уже не нужно.

«Выплаты будут проиндексированы автоматически и поступят неработающим пенсионерам в феврале вместе с основной пенсией. Подавать заявление не нужно», – отметили в ПФР.

Стоит подчеркнуть, что, по данным Совета Федерации, средний размер страховой пенсии по старости в России после индексации в феврале составит около 19 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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