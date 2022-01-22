«Покупать доллары поздно»: финансист Голубовский оценил ситуацию в экономике России

Биржевой аналитик Дмитрий Голубовский сделал важное предупреждение. Он сообщил о вмешательстве Банка России в ситуацию на финансовом рынке и выразил сочувствие тем, кто в последние месяцы покупал акции российских компаний, рассчитывая получить быструю прибыль.

«Покупать доллары поздно, успокойтесь, никому не советую играть против Банка России, это очень плохая идея. То, что прямо сейчас происходит, – это валютная интервенция. Курс рубля будет стабилизирован. Золотовалютных резервов у властей России накоплено столько, что при большом желании доллар они могут довести до 65 рублей», – заявил эксперт в беседе с изданием «Ридус».

Напомним, что с начала торгов в понедельник 24 января курс доллара по отношению к рублю резко вырос до 79,5 рубля. В середине дня неожиданно обвалился до 78,5 рубля. Выяснилось, что Банк России принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 по московскому времени.

В Центробанке обьяснили, что это было сделано для снижения волатильности финансовых рынков. Таким образом, с рынка на неопределенный срок ушел крупнейший покупатель валюты в лице самого регулятора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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