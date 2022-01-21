Пожилым гражданам в России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал об отмене индексации пенсий. Выяснилось, что российских пенсионеров ввели в заблуждение, поскольку обещанная индексация пенсий на 8,6% проводиться не будет. Сообщается, что многие СМИ успели распространить информацию, что по указу Владимира Путина пенсионные выплаты будут увеличены на 8,6% в феврале 2022 года, однако это не совсем так, сообщает источник PRIMPRESS.

По словам Власова, СМИ распространили информацию, что будут повышены как страховые выплаты по старости, так и выплаты для военных пенсионеров. Индексация в России, действительно, утверждена на уровне 8,6 процента, хотя для военных такой документ официально еще не принят. Однако повышение коснется только тех выплат, которые пенсионеры получали в декабре 2021 года. Для расчета нынешней пенсии нужно взять выплату человека с прошлого года и умножить на 1,086, объяснил специалист Сергей Власов.

«Но дополнительной индексации именно на 8,6 процента не будет. Это очень важно сейчас сказать. Многие пенсионеры уже обрадовались, что к январской пенсии будут прибавлены большие суммы. Но это не так», – заявил эксперт.

Вместе с тем разницу между двумя показателями индексации пенсионеры все-таки получат, она будет составлять около 2,7 процента. Доплата поступит пенсионерам в феврале 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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