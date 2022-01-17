Суд Уфы наказал двух чиновников за работу по поддельным дипломам

Двум бывшим работникам администрации Уфимского района Уфы, которые устроились на работу по поддельным дипломам о высшем образовании, суд недавно вынес приговор. Как сообщает управление Следкома по Башкирии, одного чиновника орган правосудия оштрафовал, а второму ограничил свободу.

По информации ведомства, эти двое подсудимых, не имея дипломов о высшем образовании, при трудоустройстве предъявили «липовые» (поддельные) документы. Именно на их основании они и были трудоустроены на должности (начальник отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и главный архитектор района), для которых наличие высшего образования обязательно.

Факт того, что дипломы чиновников являются поддельными, всплыл в сентябре минувшего года во время проведения прокурорской проверки. После этого вопиющего факта работники администрации были уволены и привлечены к уголовной ответственности.

В суде экс-начальник архитектурного управления свою вину признал и был оштрафован судом на 10 тысяч рублей. Второй обвиняемый в содеянном не сознался. Суд ограничил ему свободу на срок четыре месяца, пишет РИА Новости .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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