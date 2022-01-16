Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате с 1 февраля

Вчера, 23:59

0

Image 16+
Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате с 1 февраля
Фото из открытых источников

Деньги пожилым людям будут перечислены на счет автоматически. Пенсионеры смогут получить новую одноразовую выплату после 1 февраля 2022 года. Соответствующий указ был подписан на региональном уровне. Тем не менее, правом на получение денег могут обладать также пожилые граждане из других субъектов Федерации, как сообщает PRIMPRESS.

Рассчитывать на получение новых средств могут пенсионеры, которые достигли одного из важных возрастных показателей. Выплата денег предусмотрена для долгожителей. Соответствующее решение приняли власти северной столицы нашей страны. Местный губернатор Александр Беглов раньше подписал указ.

Всем, кто отметит 90-летний юбилей, выплатят по 15 тысяч рублей. Пенсионерам, перешедшим рубеж в 95 лет, дадут уже по 20 тысяч рублей. А по 25 тысяч получат те, кто отпразднует свое столетие. При этом после 100 лет пожилым гражданам обещают выдавать по 25 тысяч рублей ежегодно.

Власти сообщили, что те люди, которые достигли указанных возрастов в январе, уже получили свои выплаты. Но с 1 февраля ожидается новый этап зачислений. Рассчитывать на приход новых денег могут пенсионеры из других регионов. Для этого достаточно приехать в Санкт-Петербург и оформить регистрацию по месту жительства. После этого выплату можно будет получить, обратившись в любой многофункциональный центр (МФЦ). Но важно сделать это в течение трех месяцев после дня рождения.

В целом же, по словам чиновников, деньги должны поступать на счета пожилых граждан в автоматическом режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате с 1 февраля

Вчера, 23:59

Сбербанк предупредил всех граждан в РФ с денежными сбережениями

Вчера, 17:34

Российские пенсионеры могут получить новую прибавку: она коснется лишь одной категории граждан

Вчера, 13:54

2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

Вчера, 00:14

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

16-01-2022, 17:24

Раскрыта новая неприятная правда об индексации пенсий России на 8,6%

16-01-2022, 16:09

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

15-01-2022, 10:54

Пенсионеры в РФ до конца апреля 2022 года смогут получить разовую выплату на карту «МИР»

14-01-2022, 16:39

Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

14-01-2022, 15:54

Закон о QR-кодах в ближайшее время рассматриваться не будет

14-01-2022, 12:09

На базе ВКС РФ из-за отказа систем едва не потерпел крушение истребитель Су-35С

14-01-2022, 11:14

«Газпром» закупает сигарет на четыреста семьдесят миллионов рублей. Поставщиков решили не афишировать

13-01-2022, 12:44

Для пенсионеров в РФ вводится новый налог по вкладам в 2022 году

13-01-2022, 09:59

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате в 3000 рублей до 27 января 2022 года

13-01-2022, 00:34

Более 1000 рублей. Пенсионерам назвали сумму новой прибавки к пенсии после индексации на 8,6%

12-01-2022, 19:34

Каждый путешественник получит 10 000 рублей с 18 января. Деньги придут на карту «Мир»

12-01-2022, 17:09

В Госдуме допустили новый локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса

12-01-2022, 17:04

Минтруда: Претендовать на пособие женщины в России могут уже после 6 недель беременности

11-01-2022, 22:09

Депутат Госдумы Делягин: у парламентариев должна быть средняя зарплата по стране

11-01-2022, 19:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

15-01-2022, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Вчера, 14:12

0

Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

15-01-2022, 09:09

0

Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...

Подробнее
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

16-01-2022, 09:59

0

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...

Подробнее
Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

15-01-2022, 10:54

0

Необходимый документ можно получить бесплатно, подав соответствующий запрос в Пенсионный фонд. Российские граждане...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

0

Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...

Подробнее
Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Вчера, 18:59

0

Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...

Подробнее
В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

0

Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе. Трагедии чудом удалось избежать...

Подробнее
Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

16-01-2022, 13:34

0

Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту...

Подробнее