Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате с 1 февраля

Деньги пожилым людям будут перечислены на счет автоматически. Пенсионеры смогут получить новую одноразовую выплату после 1 февраля 2022 года. Соответствующий указ был подписан на региональном уровне. Тем не менее, правом на получение денег могут обладать также пожилые граждане из других субъектов Федерации, как сообщает PRIMPRESS.

Рассчитывать на получение новых средств могут пенсионеры, которые достигли одного из важных возрастных показателей. Выплата денег предусмотрена для долгожителей. Соответствующее решение приняли власти северной столицы нашей страны. Местный губернатор Александр Беглов раньше подписал указ.

Всем, кто отметит 90-летний юбилей, выплатят по 15 тысяч рублей. Пенсионерам, перешедшим рубеж в 95 лет, дадут уже по 20 тысяч рублей. А по 25 тысяч получат те, кто отпразднует свое столетие. При этом после 100 лет пожилым гражданам обещают выдавать по 25 тысяч рублей ежегодно.

Власти сообщили, что те люди, которые достигли указанных возрастов в январе, уже получили свои выплаты. Но с 1 февраля ожидается новый этап зачислений. Рассчитывать на приход новых денег могут пенсионеры из других регионов. Для этого достаточно приехать в Санкт-Петербург и оформить регистрацию по месту жительства. После этого выплату можно будет получить, обратившись в любой многофункциональный центр (МФЦ). Но важно сделать это в течение трех месяцев после дня рождения.

В целом же, по словам чиновников, деньги должны поступать на счета пожилых граждан в автоматическом режиме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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