Российские пенсионеры могут получить новую прибавку: она коснется лишь одной категории граждан

Пожилые люди в России смогут получить новые пенсионные выплаты. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Речь пойдет только об одной категории пожилых граждан.

Пенсионеры в России смогут рассчитывать еще на одну прибавку к выплатам. Об этом предупредил в интервью радио «Комсомольская правда» бывший замминистр здравоохранения и социального развития России, профессор Финансового университета при правительстве, Александр Сафонов.

Профессор отметил, что ее могут начать начислять в феврале 2022 года. По данным специалиста, речь идет об индексации пенсий для неработающих пенсионеров. Им могут начислить выплаты за январь в размере дополнительной индексации, то есть в размере 2,7%.

«ПФР осуществит перерасчет пенсий неработающим пенсионерам. Если ранее им индексация была проведена за январь в размере 5,9%, то далее начисляется пенсия на размер дополнительной индексации 2,7%», – уверяет эксперт.

Специалист считает, что эту сумму добавят к февральской пенсии. Для неработающих пенсионеров сделают расчет по ставке индексации размером 8,6%.

Стоит подчеркнуть, что проиндексировать пенсии на 8,6% потребовал президент Владимир Путин. Он уже дал соответствующее поручение правительству. Все дело в том, что, по закону, ежегодная индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Но в 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, а проведенная с 1 января 2022 года индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров составила всего 5,9%. Это противоречит закону, поэтому принято решение увеличить размер индексации пенсий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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