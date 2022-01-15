2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

Деньги должны поступить на счет до конца текущего месяца. Владельцев банковских пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» ждет перевод новых денежных средств. Выплата достанется каждому, чей номер был выбран в качестве победителя акции. Ее проводили совместно с оператором данных карт, сообщает PRIMPRESS.

Как объясняют специалисты, речь идет об акции, которая проводилась в конце 2021 года. Ее организатором выступил также оператор национальной платежной системы. Приятный бонус обещали владельцам карт, которые были выпущены «Почта банком».

В течение ноября обладатели карт должны были совершать покупки на разные суммы. Важно, чтобы предварительно такая карта была зарегистрирована в системе. Необходимо было потратить за один месяц минимум 15 тысяч рублей по счету платежной системы «Мир». После этого владелец карты становился участником розыгрыша. Итоги подводили в течение декабря, а номера счастливчиков стали известны в конце года. Стоит отметить, что победителей ждут различные денежные призы. Например, многие владельцы карт «Мир» получат на счет по 2 022 рубля. Сумма выбрана неслучайно, ведь именно такой год наступил сейчас во всем мире.

Названную сумму получит на карту каждый, кого выбрала программа, а средства будут зачислены на счет до конца января. Кроме этого, для троих участников акции организаторы приготовили особенные призы. Выплата для них составит 500 тысяч рублей. Деньги поступят на карту в автоматическом режиме, ничего для этого делать не надо, подчеркивают в пресс-службе оператора карт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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