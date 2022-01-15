2022 рублей начислят каждому: владельцев карт «Мир» ждет сюрприз с 18 января 2022 года

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Деньги должны поступить на счет до конца текущего месяца. Владельцев банковских пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» ждет перевод новых денежных средств. Выплата достанется каждому, чей номер был выбран в качестве победителя акции. Ее проводили совместно с оператором данных карт, сообщает PRIMPRESS.
Как объясняют специалисты, речь идет об акции, которая проводилась в конце 2021 года. Ее организатором выступил также оператор национальной платежной системы. Приятный бонус обещали владельцам карт, которые были выпущены «Почта банком».
В течение ноября обладатели карт должны были совершать покупки на разные суммы. Важно, чтобы предварительно такая карта была зарегистрирована в системе. Необходимо было потратить за один месяц минимум 15 тысяч рублей по счету платежной системы «Мир». После этого владелец карты становился участником розыгрыша. Итоги подводили в течение декабря, а номера счастливчиков стали известны в конце года. Стоит отметить, что победителей ждут различные денежные призы. Например, многие владельцы карт «Мир» получат на счет по 2 022 рубля. Сумма выбрана неслучайно, ведь именно такой год наступил сейчас во всем мире.
Названную сумму получит на карту каждый, кого выбрала программа, а средства будут зачислены на счет до конца января. Кроме этого, для троих участников акции организаторы приготовили особенные призы. Выплата для них составит 500 тысяч рублей. Деньги поступят на карту в автоматическом режиме, ничего для этого делать не надо, подчеркивают в пресс-службе оператора карт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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