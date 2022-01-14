Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Сегодня, 17:24

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Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля
Фото из открытых источников

Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам России рассказали, кто сможет получить прибавку к своему доходу с первого числа следующего месяца. Речь идет о тех россиянах, которые являются трудоустроенными гражданами.

Дело в том, что, согласно действующему трудовому законодательству России, работодатели обязаны повышать размер заработных плат до уровня растущей инфляции. В 2022 году такая индексация должна произойти 1 февраля.

Согласно сообщению Росстата, размер инфляции в данный период составляет 8,4%. До этого уровня необходимо проиндексировать заработные платы. Размер прибавки для тех, кто получает среднюю заработную плату в России, может составить в среднем 4 тысячи 590 рублей. 

Стоит отметить, что по данным Росстата средняя заработная плата граждан РФ по состоянию на конец 2021 г. составила 54 тысячи 650 рублей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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