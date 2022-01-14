Раскрыта новая неприятная правда об индексации пенсий России на 8,6%

Российским гражданам озвучили информацию о новой индексации пенсий на 8,6 процента. Пожилые люди могут попросту не ощутить подобную прибавку к своим пенсиям. Если не провести индексацию сейчас, инфляция ее просто значительно превысит. Об этом заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов, как сообщает информационный портал PRIMPRESS.

По словам Миронова, решение президента РФ Владимира Путина о повышении показателя индексации пенсий для россиян является правильным. Страховые выплаты гражданам действительно нужно повысить хотя бы на 8,6 процента. Однако это важно сделать в ближайшее время, иначе пожилых граждан может ожидать неприятный сюрприз. По мнению депутата Миронова, высокий уровень инфляции останется в стране длительный период. И если не провести индексацию сейчас, то она просто будет незаметной из-за значительного повышения цен на продукты.

Кроме этого, парламентарий подчеркнул, что на 8,6 процента должны быть повышены пенсии как неработающим, так и работающим пожилым людям.

Сергей Миронов добавил, что данная возможность прописана в обновленной Конституции России. Там говорится, что индексация должна проводиться для всех без исключения пенсионеров. Поэтому депутаты в данный период собирают подписи, чтобы обратиться в Конституционный суд с просьбой вернуть прибавку работающим пенсионерам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700