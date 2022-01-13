Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

Сегодня, 19:04

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Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января
Фото из открытых источников

Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые появятся 17 января.

При желании пенсионеры могут заработать дополнительные средства. Речь идет о процентах, которые начисляются на остаток денег на счету.

Стало известно, что банк ВТБ повысил ставку. Теперь пенсионерам за остаток средств на счету будут насчитывать 8% годовых. Дополнительно граждане на заслуженном отдыхе смогут получить к указанной ставке еще 4%. Как уточняет источник PRIMPRESS, необходимо «чтобы человек получал на карту пенсию и тратил по ней как минимум три тысячи рублей в течение месяца».

Максимальная сумма на счету ограничена и составляет 100 тысяч рублей. Если средств на карте будет больше, бонусные проценты насчитываться не будут.

Но и это еще не все. Банк ВТБ обещает пенсионерам, которые переведут свои пенсии на карты банка сроком до конца апреля, зачислить бонус в сумме 2000 рублей. При этом речь идет о «живых» деньгах, которые россияне смогут обналичить и потратить на свое усмотрение.

Также банк позаботился о защите пенсионеров от мошенников, которые могут попытаться похитить средства с карты, и застраховал их. Стоит подчеркнуть, что страховка для граждан на заслуженном отдыхе будет совершенно бесплатной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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