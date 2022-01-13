Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

Необходимый документ можно получить бесплатно, подав соответствующий запрос в Пенсионный фонд.

Российские граждане могут увеличить размер пенсии по старости. Благодаря специальной справке, ежемесячный доход может повыситься на четыре тысячи рублей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как сообщает PRIMPRESS.

Она говорит, что размер пенсии зависит от суммы пенсионных баллов, а значит, увеличить пенсию можно, включив в нее утерянные периоды работы.

Пожилые люди из разных регионов России, в том числе из Приморского края, могут воспользоваться этой возможностью и потребовать включения в общий стаж тех трудовых периодов, которые не были учтены Пенсионным фондом при назначении страховой пенсии по старости.

Для этого пенсионер должен обратиться в Пенсионный фонд и потребовать полную выписку из личного дела. На ее основе необходимо проанализировать учтенные периоды стажа. Это поможет понять, есть ли моменты, которые не были учтены. Если имеются периоды работы, которые не засчитали в стаж, то у пенсионера появляются законные основания для увеличения пенсии. По мнению экспертов, прибавка может составить до четырех тысяч рублей.

Специалисты подчеркивают, что в ПФР не всегда охотно идут навстречу, но, в любом случае, выписку обязаны сделать. В этом случае закон полностью на стороне гражданина.

Очень важно получить именно расширенную версию справки. В ней должна быть представлена полная информация о лицевом счете человека. А также указаны данные о трудовом стаже, страховые и нестраховые периоды, объем страховых взносов в ПФР, количество пенсионных коэффициентов. Получить такую услугу в Пенсионном фонде можно бесплатно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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