Пенсионеры в РФ до конца апреля 2022 года смогут получить разовую выплату на карту «МИР»

Российским пенсионерам рассказали о новых денежных средствах, которые поступят на отдельные банковские карты после 15 января 2022 года. Это будут деньги, которые банк начислит пожилым гражданам за перевод пенсии, как сообщает информационный портал PRIMPRESS.

Стоит отметить, что такую возможность пенсионерам предоставляет один из крупнейших в стране банков ВТБ. В прошлом году эта кредитная организация проводила акцию, по условиям которой всем, кто переводит пенсию в этот банк, будет положен денежный бонус.

Сейчас акцию продлили до 30 апреля 2022 года. Согласно условиям, пожилому человеку нужно оформить перевод своей пенсии на мультикарту ВТБ «Мир». После того, как первая выплата по старости придет на счет, банк начислит каждому пожилому человеку приятный бонус в виде двух тысяч рублей.

Эксперты сообщают, что данные средства зачислялся на счет после 15-го числа следующего месяца, после зачисления первой пенсионной выплаты. То есть тем, кто перевел свою пенсию в декабре, деньги придут после 15 января.

Чтобы получить подобную разовую денежную выплату, нужно оформить упомянутую карту для пенсионеров. Сделать это можно на сайте банка или в любом его отделении. Также важно, чтобы человек ранее не получал пенсию на счета этого финансового учреждения в течение трех месяцев сроком до 1 сентября 2021 года.

Средства поступят на счет в виде денег, которые можно будет снять наличными или потратить так, как захочет пенсионер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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