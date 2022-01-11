Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате в 3000 рублей до 27 января 2022 года

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Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до 27 января. На их получение могут рассчитывать отдельные категории пожилых людей, сообщает PRIMPRESS.
Данное решение власти уже приняли. Отмечается, что деньги будут выдавать пенсионерам на региональных уровнях. Чиновники решили поддержать пожилых граждан перед одной важной датой.
Речь идет о дне, когда был полностью освобожден Ленинград от блокады фашистских захватчиков. Эта памятная дата отмечается 27 января. Соответственно, до этого дня власти планируют перечислить людям средства.
Получить новую выплату смогут те, кто ранее проживал в блокадном Ленинграде, а также участвовал в обороне этого города во время войны. Для этих граждан власти решили ввести одноразовую денежную выплату. Ее размер составляет три тысячи рублей.
Стоит подчеркнуть, что средства смогут получить те пенсионеры, которые проживают в Московской области. По словам чиновников, все данные пожилых гражданах у специалистов есть. Подавать заявление на новое пособие нет необходимости. Обещают, что деньги перечислят на счета уже до конца текущего месяца.
Власти пообещали, что ветеранов перед праздником проведают школьники и сотрудники местной администрации. Они поздравят пенсионеров и пообщаются с ними на тему героического прошлого.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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