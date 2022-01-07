Сбербанк начислит 4 тыс. рублей на банковскую карту каждому гражданину в России

Получить данные средства можно после оформления карты. В Сбербанке специалисты рассказали о денежном бонусе, получить который могут российские граждане. Средства начислят всем, кто оформит специальную банковскую карту при соблюдении определенных условий, как сообщает источник PRIMPRESS.

В банке уточнили, что речь идет о банковской карте, которая подходит практически всем. Ее можно оформить как для получения заработной платы, так и для начисления пенсий или других социальных выплат. Также пластик подойдет молодежи и любому взрослому человеку.

Речь идет о дебетовой Сберкарте. Сейчас это один из самых популярных продуктов крупнейшего в России банка. Карта включает сразу несколько преимуществ: ее обслуживание бесплатно, если на нее получать зарплату или пенсию. Также банк не взимает комиссию на денежные переводы с карты на карту Сбера в течение месяца в размере 50 тысяч рублей.

В банкоматах Сбербанка с карты можно снимать до 150 тысяч рублей каждый день без какой-либо комиссии.

В банке рассказали, что владельцы подобных карт смогут зарабатывать на покупках. Например, если на карте хранить 40 тысяч рублей в течение месяца или же тратить не менее 20 тысяч рублей за этот же период, владельцу начислят по 5 процентов с покупок в любых кафе.

«При ежемесячных тратах в 20 тысяч рублей вы заработаете 3 900 бонусов в год», - отмечают в банке.

Один бонус равен одному рублю, то есть эти средства можно будет потратить в других магазинах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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