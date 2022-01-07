С 10 января 2022 года некоторые пенсионеры в РФ получат выплату 10 000 рублей

Эксперты рассказали о нескольких категориях граждан, которые смогут получить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги им будет выдавать Пенсионный фонд, но только после подачи заявления, сообщает PRIMPRESS.

Для ПФР это будет новая выплата, поскольку с января полномочия по выдаче подобных денег в фонд передали от социальной защиты. Получить одноразовую выплату россияне смогут после 10 января 2022 года. Речь идет о четырех категориях граждан.

На деньги смогут рассчитывать те люди, которые были подвержены репрессиям, начиная с 1917 года. Это включает как тюремное заключение, так и принудительное лечение в психбольнице. Ко второй категории относятся граждане, которые были репрессированы, но на территории бывших советских республик.

Выплата полагается всем репрессированным из-за политических мотивов, такие люди позднее были реабилитированы специальным законом. Наконец, средства смогут получить наследники этих граждан.

Отмечается, что единовременное пособие выдают в том случае, если человек был лишен свободы, а также, если у него конфисковали имущество. Максимальный размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей. Но выдают деньги только после подачи соответствующего заявления.

Специалистам понадобится определенное время, чтобы проверить все поданные документы, после чего деньги переведут человеку в течение пяти рабочих дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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