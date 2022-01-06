Пенсионерам РФ проиндексируют выплаты на 7,7% уже в 2022 году

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Юрист оповестил, в каком месяце это произойдет. Информационный ресурс Life пообщался с юристом, специализирующемся по экспертным заключениям Европейской юридической службы, Никитой Кузнецовым. Он рассказал о том, каких изменений стоит ожидать пенсионерам в текущем 2022 году.
Исходя из слов Кузнецова, в апреле на 7,7% должны проиндексировать социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Кроме этого, рассчитывать на индексацию могут люди, которые получают военную пенсию. Однако у данной категории лиц индексация составит всего 4%. Более того, это произойдет не в апреле, а с 1 октября 2022 года.
Раньше мы писали, что по мнению Марка Гойхмана, главного аналитика TeleTrade, индексация в размере 5,9% не окончательна и уже к середине 2022 года ее смогут компенсировать.
Помимо этого, недавно стало известно, что с завтрашнего дня пенсионеры России, чей размер социальных выплат ниже прожиточного минимума, получат доплату в размере 2600 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...Подробнее
Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...Подробнее
Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...Подробнее
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на...Подробнее
Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...Подробнее
Такой факт будет неизбежным для всех покупателей. После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на...Подробнее
До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...Подробнее
5 января стало недоброй датой для десятков автомобилистов, которые оказались на трассе М-4 «Дон». В пяти массовых ДТП...Подробнее
Молодой человек, арендующий жильё в Кудрово, отлучился на пять дней отмечать новогодние праздники. Квартира, которую...Подробнее
Комментировать