Пенсионерам РФ проиндексируют выплаты на 7,7% уже в 2022 году

Юрист оповестил, в каком месяце это произойдет. Информационный ресурс Life пообщался с юристом, специализирующемся по экспертным заключениям Европейской юридической службы, Никитой Кузнецовым. Он рассказал о том, каких изменений стоит ожидать пенсионерам в текущем 2022 году.

Исходя из слов Кузнецова, в апреле на 7,7% должны проиндексировать социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Кроме этого, рассчитывать на индексацию могут люди, которые получают военную пенсию. Однако у данной категории лиц индексация составит всего 4%. Более того, это произойдет не в апреле, а с 1 октября 2022 года.

Раньше мы писали, что по мнению Марка Гойхмана, главного аналитика TeleTrade, индексация в размере 5,9% не окончательна и уже к середине 2022 года ее смогут компенсировать.

Помимо этого, недавно стало известно, что с завтрашнего дня пенсионеры России, чей размер социальных выплат ниже прожиточного минимума, получат доплату в размере 2600 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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