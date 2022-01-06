Нилов: пенсии работающих пенсионеров в России проиндексируют с 1 августа 2022 года

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Как сообщил Ярослав Нилов, пенсии для работающих пенсионеров России проиндексируют с 1 августа 2022 года. Об этом стало известно информационному источнику solenka.info.
По словам председателя Комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, у правительства РФ есть деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам. В этом можно было убедиться в прошедшем году, когда пожилые россияне получили одноразовую материальную помощь от государства.
Как подчеркнул Нилов, подобные переводы денег говорят о том, что в России есть деньги на проведение другого рода преобразований в пенсионной системе. По его словам, для индексации выплат по старости работающим пожилым россиянам с первого августа текущего года понадобится около 500 миллиардов рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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