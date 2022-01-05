Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению президента. Специалисты отмечают, что пытаясь выполнить поручения главы государства, российское правительство оказалось в замкнутом круге.

Как уведомляет источник, в правительственном блоке, после повышения размера пенсий в стране, как следствие, происходит резкий рост цен на продукты. Ранее президент России поручил правительству проиндексировать пенсионные выплаты до уровня инфляции в РФ.

Второе поручение Владимира Путина – максимально сдержать уровень роста инфляции. Получается, что первое поручение противоречит второму, ведь если увеличивать пенсии, тогда инфляция будет стремительно расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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