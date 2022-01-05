Россиян предупредили о подорожании до 25% трех категорий продуктов с 10 января 2022 года

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После новогодних праздников в России ожидается новое повышение цен на продуктовые товары. Стоимость продуктов в последнее время меняется почти ежедневно, но после главных праздников в стране ценники переписываются из года в год. Об этом рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, как сообщает источник PRIMPRESS.
Как рассказал специалист, повышение цен после Нового года уже давно стало определенной «традицией» в России. Многие товары перед праздниками реализуются магазинами по акционным ценам и со значительными скидками. А после Нового года прейскурант видоизменяется в сторону значительного повышения.
Сообщается, что в ближайшее время должна заметно повыситься стоимость трех категорий товаров. Сильно подорожают овощи, фрукты, а также импортная продукция. Эксперт объясняет это тем, что в настоящий момент запасов отечественного сырья уже не хватает, поэтому приходится закупать продукты за рубежом. С учетом скачущего курса рубля стоимость этих товаров увеличивается. После завершения праздников специалисты предвещают новый обвал российской национальной валюты.
В свою очередь председатель правления российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов добавил, что диапазон повышения цен может быть очень большим. В зависимости от группы товаров динамика роста цены может кол****ься от 5 до 25 процентов. Только часть продуктов должна остаться по прежней стоимости даже после 10 января, как прогнозирует эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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