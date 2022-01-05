Сбербанк обрадовал всех, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 22:24

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Сбербанк обрадовал всех, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн»
Фото из открытых источников

Такой возможности у граждан еще никогда не было. Российские граждане, которые пользуются приложением «Сбербанк Онлайн», получили новую хорошую возможность. Сбербанк заявил, что ранее такого на российском рынке еще не было, как сообщает источник PRIMPRESS.

Отмечается, что новая возможность появилась для тех, кто пользуется приложением в своем мобильном телефоне, и тех, кто совершает вход с ноутбука или персонального компьютера.

Теперь клиенты банка и владельцы карт могут приобрести билеты на поезда «Аэроэкспресс», которые курсируют между столичными аэропортами и Москвой. Услуга будет актуальна особенно сейчас, в период новогодних каникул. Это объясняется тем, что многие граждане поехали в Москву на период праздника, чтобы отдохнуть.

Как сообщили в банке, подобная возможность появилась у пользователей приложения впервые на российском рынке. Сбербанк реализовал совместный проект с компанией-перевозчиком. Купить билеты можно на поезда, которые следуют из аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево в столицу и в обратном направлении.

Для того, чтобы приобрести билеты, следует зайти в раздел «Платежи», далее нужно найти категорию «Транспорт» и там уже выбрать необходимый пункт. Покупка пройдет успешно только после введения адреса электронной почты и номера телефона. Именно туда будут отправлены электронные билеты, которые можно будет предъявить перед посадкой.

«Теперь наши клиенты в любой момент смогут купить в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» билеты на «Аэроэкспресс». Это еще один сервис банка, который делает жизнь комфортней», – отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Леонид Шныр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Сбербанк обрадовал всех, у кого есть приложение «Сбербанк Онлайн»

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