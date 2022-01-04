Безработным гражданам в России предложили новые льготы в 2022 году

Сегодня, 12:34

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Безработным гражданам в России предложили новые льготы в 2022 году
Фото из открытых источников

В этом году список помощи безработным россиянам в центрах занятости увеличится. Например, возможно будет найти работу в другом регионе или получить новую профессию бесплатно.

Рассмотрим, какие еще изменения будут в центрах занятости в 2022 году.

Зарегистрироваться в качестве безработных россиянам в 2022 году будет проще: все центры занятости в России, помимо очного, планируется перевести в электронный формат, как сообщила «Российская газета». Заявление можно подать через портал госуслуг или платформу «Работа в России», причем никаких больше документов не потребуется (раньше требовалась трудовая книжка, документ об образовании и так далее).

Пособие по безработице, а также вакансии для граждан, будут присылать удаленно. Теперь не нужно приходить к инспектору и расписываться за получение выплаты или смотреть предложения о вакансиях в центрах занятости.

В 2022 году через центры занятости можно будет найти работу в другом регионе. Они будут способствовать в случае переезда, связанном с новым видом деятельности. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Бесплатно повысить квалификацию или получить другую профессию смогут безработные из наиболее уязвимых на рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет, которые более четырех месяцев не могут найти работу. Это касается граждан без профессионального или высшего образования, студентов и матерей с детьми в возрасте до семи лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU сообщила, что в некоторых развитых странах нецелесообразно платить безработным государственные пособия на постоянной основе (в России на данный момент действует другая мера поддержки: пособие по безработице на полгода). Причина – работающие люди часто выступают против получения безусловного базового дохода не трудоустроенными. В соцсетях депутата поддержали и по словам комментаторов, работы в России достаточно, а главной виной безработицы является лень.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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