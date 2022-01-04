Пенсионерам в РФ резко увеличат пособие на ритуальные услуги с 1 февраля 2022 года

Сегодня, 08:54

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Пенсионерам в РФ резко увеличат пособие на ритуальные услуги с 1 февраля 2022 года
Фото из открытых источников

Произойдет это быстрее, чем через месяц.

Российским пенсионерам увеличат еще одно денежное пособие. Данные средства выдают гражданам в том случае, если они предназначены на оплату ритуальных услуг, как сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о социальном пособии, которое предназначено для процесса погребения. Такая выплата выдается Пенсионным фондом в случае смерти пенсионера родственникам или другим лицам, которые будут организовывать его похороны.

Размер пособия меняется каждый год. Оно увеличивается в соответствии с ростом потребительских цен за предыдущий год. Изначально ожидалось, что с 1 февраля 2022 года данная выплата будет увеличена на 5,8 процента. Однако инфляция оказалась гораздо выше.

По итогам прошедшего года она превысила восемь процентов, потому пособие, судя по всему, в этот раз будет увеличено сразу на восемь процентов или больше, что станет самым значительным показателем за последние годы.

Сейчас размер выплаты составляет 6 424 рубля. А если в регионе действует районный коэффициент, то сумма становится еще выше. За последние десять лет пособие увеличилось почти на 2500 рублей.

Выплата дается только по предъявленному заявлению со стороны представителей умершего. Необходимо обратиться за выплатой пособия не позднее, чем в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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